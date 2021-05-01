شكرا لقرائتكم خبر عن القائم يبقي أتلتيكو على قيد الحياة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حافظ أتلتيكو مدريد على فرصه في الصراع الرباعي على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوز صعب 1-صفر على إلتشي المتعثر، بمساعدة الحظ، بعد أن أهدر الفريق المضيف ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع السبت.

وأحرز ماركوس يورينتي الهدف الوحيد بتسديدة غيرت اتجاهها في الدقيقة 23، لكنه تسبب في ركلة جزاء في الدقيقة 90، بعد لمس الكرة بيده خلال دفاع أتلتيكو عن الفارق البسيط في الصدارة.

ونفذ فيدل تشابيس لاعب وسط إلتشي ركلة الجزاء، لكن الكرة ارتطمت بالقائم، ليبقى فريق المدرب دييجو سيميوني على قيد الحياة، في سباق القمة، بينما يظل إلتشي قابعاً في المركز 18.

وبهذا الانتصار رفع أتلتيكو رصيده إلى 76 نقطة، قبل أربع مباريات على النهاية بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي يلعب مع أوساسونا السبت أيضاً، وبرشلونة ثالث الترتيب الذي يزور فالنسيا الأحد.

ويملك إشبيلية 70 نقطة قبل استضافة أتلتيك بيلباو الاثنين.