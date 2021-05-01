شكرا لقرائتكم خبر عن بوجبا غاضب من فحص المنشطات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر الفرنسي بول بوجبا (28 عاماً) نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن غضبه من اختياره للخضوع لفحص منشطات بعد سحق روما في ذهاب نصف نهائي مسابقة يوروبا ليج الخميس.

وكان بطل العالم صائماً طوال المباراة وقدم أداء كبيراً لذا شعر بالاستياء من طلب ممثلي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الخضوع لفحص منشطات، وقال لمسؤول اليونايتد: «مرة أخرى؟ بالله عليك». وترك بوجبا، الذي كان يريد الاستراحة وتناول الطعام والاحتفال، بقية زملائه يتوجهون لغرفة الملابس وتوجه هو لغرفة الفحص.