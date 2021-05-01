رئيس" الوطنية للإعلام" يهنئ البابا بعيد القيامة: دام وطننا رمزا للأمن والسلام والمحبة

كما تقدم زين بخالص التهنئة لجميع الأخوة الأقباط شركاء الوطن ، داعيا الله أن يظل شعب مصر الحبيب مسلمين وأقباطاً فى تماسك وتربطهم روح الإخاء والمحبة ، وأن يبقى وطننا العزيز دائماً رمزاً للأمن والأمان والسلام والمحبة.

القاهرة - سامية سيد - تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بخالص التهاني للبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيا لقداسته موفور الصحة والتوفيق فى جهده وسعيه الدائم لتعزيز روح الأخوة و الترابط وللحفاظ على الوحدة بين نسيج الأمة مسلميها وأقباطها بحكمته المعهودة دائما

محمد يوسف

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