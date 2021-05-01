شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تبرز تفقد نائب محافظ الجيزة لكنيسة العمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الصفحة الرسمية لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، زيارة إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، وعضو التنسيقية، لموقع حريق كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية، لمتابعة عمليات الإطفاء والتبريد والوقوف على أسباب اندلاع الحريق بالكنيسة.

وأكد الشهابى خلال تفقده موقع الحريق، أنه لا توجد وفيات ناجمة عن الحادث، مشيرا إلى أن معظم الإصابات بسيطة، تم تشخيصها على أنها حالات اختناق.

وكانت مطرانية الجيزة أعلنت السيطرة على حريق نشب فى كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية بعد الانتهاء من صلوات البصخة، مؤكدة عدم وجود إصابات حيث وقع الحريق بعد انتهاء الصلوت وانصراف المصليين فى الساعات الأولى من صباح اليوم.