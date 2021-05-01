شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة نائب تنسيقية شباب الأحزاب يزور مصابى حريق كنيسة العمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقل الدكتور محمد عمارة، عضو مجلس الشيوح عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فور علمه بحريق كنيسة القديس مارمينا والملاك سوريال بالعمرانية، إلى موقع الحادث للاطمئنان على المواطنين الذين كانوا متواجدين بالداخل، وحجم التلف الذى لحق بالكنيسة.

وأكد محمد عمارة أن جميع الحالات التى دخلت المستشفى جراء الحريق كلها مستقرة، وخرجت جميعها من المستشفى حيث كانت تعانى من اختناق، عدا حالتين فقط حالتهما مستقرة وتتلقيان العلاج لمدة 24 ساعة.

وأوضح عمارة أنه اطمأن على إخماد النيران وقيام قوات الدفاع المدنى بتبريد المبنى، قبل أن ينتقل إلى مستشفى أم المصرين للاطمئنان على سلامة المصابين، مشيدًا بالدور الوطنى الرائع الذى قام به أبناء العمرانية خلال إخماد الحريق، وما ظهر من تكاتف الشارع المصرى، بنسيجه الوطنى المتلاحم، الذى سارع نحو المبنى لإخماد النيران وتقديم كل التعاون للمصابين، ومعاونة رجال الدفاع المدنى والإسعاف.

وذكر الدكتور محمد عمارة، عضو مجلس الشيوح عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ما أتلفته النيران ستصلحه أيادى أبناء هذا الوطن من الشرفاء، الذين تكاتفوا على قلب رجل واحد، وظهر معدنهم الأصيل وقت الأزمة.