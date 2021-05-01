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وزيرا الشباب والرياضة والقوى العاملة يفتتحان ملعب "الإخيوة" بالشرقية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم السبت، ملعب كرة القدم القانوني بمركز شباب "الإخيوة" بالحسينية، والمُقام بمساحة إجمالية 6 آلاف و16 متر مربع، بتكلفة قدرها 3 ملايين جنيه.

وشدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء ممارسة الأنشطة والاجتماعية والثقافية داخل مراكز الشباب؛ لمواجهة فيروس المُستجد.

وأشاد وزير القوى العاملة بالجهود المبذولة للارتقاء بقطاع الشباب والرياضة، قبل أن يبعث برسالة تهنئة لعمال مصر في يوم عيدهم.

حضر الافتتاح، الدكتور أحمد عبدالمعطي، نائب المحافظ، وسعد الفرماوي، السكرتير العام، والدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، والمستشار مدحت الغمراوي، وكيل وزارة القوى العاملة، والمهندس سامي معجل، رئيس مدينة الحسينية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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