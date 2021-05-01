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استئناف المحادثات النووية الإيرانية الأسبوع المقبل

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محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ)

قال دبلوماسي روسي بارز إن القوى العالمية ستواصل المفاوضات الهادفة لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 نهاية الأسبوع المقبل، مضيفا أنه تم إحراز "تقدم لا جدال فيه" حتى الآن في المحادثات، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وكتب ميخائيل أوليانوف، سفير روسيا لدى مقر الأمم المتحدة في فيينا في تغريدة عبر موقع تويتر، إن الخبراء ومجموعات العمل "سيواصلون صياغة عناصر الاتفاق المستقبلي" ولم يذكر السفير المزيد من التفاصيل.

وتحاول القوى العالمية، بقيادة الاتحاد الأوروبي، تنسيق عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي المحاصر وإعادة إيران إلى الامتثال الكامل لشروطه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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