العراق يسجل 5167 إصابة جديدة بفيروس كورونا



ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 33 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19»، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في أرجاء البلاد إلى 15 ألفاً و498. وأوضح تقرير للوزارة أنه تم تسجيل 5 آلاف و167 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و70 ألفاً و366.

وأضاف التقرير أنه تم رصد 7 آلاف و295 حالة شفاء جديدة من المصابين بالمرض، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في العراق إلى 949 ألفاً و341.