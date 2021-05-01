100 مليون أمريكي تلقوا لقاحات تامة ضد كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن منسق البيت الأبيض للتصدي للوباء جيف زينتس ، الجمعة، عن تلقي مئة مليون شخص، في الولايات المتحدة، لقاحات تامة ضد كوفيد-19.

وقال زينتس في إفادة صحافية إن الأمر “يعني أن مئة مليون أميركي يشعرون بالارتياح وراحة البال”.

ويعتبر أي شخص مر أسبوعان على تلقيه لقاح، يؤخذ بجرعة واحدة، أو الجرعة الثانية من لقاح يعطى على مرحلتين، يعتبر مطعما بشكل تام.

وأشار زينتس إلى أن العدد يمثل نسبة 40 بالمئة من السكان البالغين في الولايات المتحدة، وضعف عدد الأشخاص الذين كانوا قد تلقوا اللقاحات بشكل تام حتى نهاية مارس.

ويعكس الإعلان نجاحا لإدارة جو بايدن التي أعطت دفعا قويا لحملة التلقيح في الولايات المتحدة فور تسلمها السلطة، وحققت الأسبوع الماضي هدفها المتمثل في منح 200 مليون جرعة قبل مرور مئة يوم على بداية ولاية الرئيس الأميركي الجديد.

غير أن تباطؤا بدأ يلاحظ منذ بلوغ حملة التطعيم ذروتها في بداية أبريل. فالأشخاص الذين رغبوا في التحصن طبيا ضد فيروس كورونا تلقوا اللقاحات، وانتقل التركيز حاليا على الوصول إلى الأشخاص الأكثر ترددا أو من يصعب الوصول إليهم، كما هي الحال في المناطق الريفية.

وتعطى ثلاثة لقاحات في الولايات المتحدة، هي فايزر/بايونتيك وموديرنا و”جونسون أند جونسون”.

وتراجع معدل الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى أقل من 60 ألفا يوميا خلال الأسبوع الأخير للمرة الاولى منذ شهر، وسط إشادة الخبراء بالتأثير الإيجابي لعملية التحصين.