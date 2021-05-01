شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجل 226 وفاة و12965 إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة الإيطالية إن البلاد سجلت 226 حالة وفاة متصلة بفيروس كورونا اليوم السبت نزولا من 263 في اليوم السابق، في حين تراجعت الإصابات الى 12965 من 13446.

وسجلت إيطاليا 121033 وفاة متصلة بكوفيد-19 منذ تفشي الوباء في فبراير شباط من العام الماضي وهو ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والسابع على مستوى العالم.

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا حتى اليوم 4.04 مليون حالة.