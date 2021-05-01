شكرا لقرائتكم خبر عن نيودلهي تمدد الإغلاق أسبوعا للسيطرة على تفشي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مددت العاصمة الهندية نيودلهي قيود كورونا لمدة أسبوع للسيطرة على موجة جديدة من الإصابات بكوفيد- .19

وأعلن القرار رئيس وزراء دلهي آرفيند كيجريوال في تغريدة عبر موقع تويتر اليوم السبت. وتم فرض الإغلاق في البداية في 19 نيسان/ أبريل وتم تمديده بالفعل مرة واحدة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتم تمديد الإغلاق في دلهي لمدة أسبوع واحد.

وسجلت نيودلهي في المتوسط أكثر من 20 ألف إصابة جديدة يوميا خلال الأيام الخمسة الماضية، وفقا لبيانات حكومية. وتجاوزت حالات الإصابة اليومية في البلاد رقما قياسيا قدره 400 ألف حالة اليوم السبت، مما رفع إجمالي عدد

حالات الإصابة بالفيروس إلى أكثر من 19 مليونا، في المركز الثاني من حيث أعداد حالات الإصابة بعد الولايات المتحدة.

وتسببت الزيادة الكبيرة في الإصابات في الضغط الشديد على المستشفيات ومحارق الجثث في البلاد، التي تعمل لوقت إضافي للتعامل مع المرضى والعدد المتزايد من الوفيات. كما واجهت المستشفيات في الولاية نقصا في إمدادات

الأكسجين المطلوب لعلاج المرضى، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.