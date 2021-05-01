الإصابات اليومية بالهند تتجاوز 400 ألف .. وعلماء يتحدثون عن تجاهل تحذيرات

■ أستراليا تحظر دخول مواطنيها القادمين من الهند

■ باكستان تقلص الرحلات الدولية القادمة

■تايلاند تسجل زيادة يومية قياسية

نيودلهي ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

■■ سجلت الهند يوم أمس السبت رقما قياسيا جديدا بالنسبة لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 401993 إصابة، في حين فتحت حملة التطعيم الضخمة أمام كل البالغين رغم أن بعض الولايات حذرت من حدوث نقص حاد في حين قال خمسة علماء أعضاء في منتدى مستشارين علميين شكلته الحكومة الهندية إن المنتدى حذر المسؤولين في أوائل مارس من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا أكثر عدوى. وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الحالات اليومية بالهند 400 ألف وذلك بعد مرور عشرة أيام متتالية تجاوز فيها العدد 300 ألف. وقفز عدد الوفيات بسبب المرض بواقع 3523 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد الوفيات بكوفيدـ 19 في الهند إلى 211853 وفقا للبيانات الرسمية. ورغم أن الهند هي أكبر منتج للقاحات كوفيد-19 في العالم، فإن لديها عدد محدود متاح من الجرعات مما يفاقم الموجة الثانية الشديدة من العدوى التي شكلت ضغطا هائلا على المستشفيات والمشارح في حين تتدافع الأُسر للحصول على الأدوية والأكسجين. ■■

وأودى حريق نشب في مستشفى على بعد حوالي 190 كيلومترا جنوبي أحمد اباد بحياة 16 من مرضى الكورونا واثنين من العاملين، في أحدث واقعة في سلسلة من الحوادث المميتة في المستشفيات.

ويشير بعض الخبراء إلى التجمعات الدينية والسياسية الحاشدة كسبب رئيسي لحدة الموجة الثانية التي باغتت حكومة الهند.

من جانبهم قال خمسة علماء أعضاء في منتدى مستشارين علميين شكلته الحكومة الهندية إن المنتدى حذر المسؤولين في أوائل مارس من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا أكثر عدوى.

وعلى الرغم من التحذير ، قال أربعة من العلماء إن الحكومة الاتحادية لم تسع لفرض قيود كبيرة لوقف تفشي الفيروس.

وحضر ملايين الأشخاص الذين كان معظمهم بلا كمامات مهرجانات دينية وتجمعات سياسية عقدها رئيس الوزراء ناريندرا مودي وزعماء حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم وسياسيون معارضون.

في الوقت نفسه واصل عشرات الآلاف من المزارعين الاعتصام على أطراف نيودلهي احتجاجا على تغييرات مودي في السياسة الزراعية.

وفي سيدني قال مسؤولون حكوميون إنه سيتم منع الأستراليين الذين كانوا في الهند قبل 14 يوما من تاريخ اعتزامهم العودة للوطن من دخول أستراليا اعتبارا من يوم الاثنين وإن كل من يخرق ذلك سيواجه بالغرامة والسجن.

وقال وزير الصحة جريج هانت في بيان إن القيود ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الثالث من مايو وإن خرق الحظر ينطوي على عقوبات مدنية وسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وفي إسلام اباد قال المركز الباكستاني المعني بالتصدي لجائحة كوفيد-19 إن باكستان تعتزم خفض الرحلات الجوية الدولية القادمة إلى 20 في المئة من عددها الحالي للحد من حالات الإصابة المتزايدة بالمرض.

وفي منشور على تويتر، قال المركز الوطني لقيادة العمليات الذي يشرف على الإجراءات الحكومية للتصدي للجائحة “في ضوء أوضاع المرض العالمية والإقليمية السائدة، قررت باكستان خفض الرحلات الدولية القادمة اعتبارا من الخامس من مايو إلى 20 مايو “.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة التايلاندية تسجيل رقم قياسي يومي جديد بلغ 21 وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد.

وسجلت الوزارة 1891 إصابة جديدة في موجة ثالثة شرسة من الإصابات بعد عام من النجاح النسبي في السيطرة على الفيروس. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات في تايلاند 67044 منذ بدء الجائحة العام الماضي مع 224 حالة وفاة في المجمل.