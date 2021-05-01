عباس يرجئ الانتخابات الفلسطينية بسبب القدس

القدس المحتلة ـ رويترز: أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة تأجيل الانتخابات البرلمانية المزمعة، وسط خلاف على التصويت في القدس الشرقية وانشقاقات في حركة فتح التي يتزعمها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن عباس (85 عاما) أصدر مرسوما رئاسيا بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة 22 مايو، وكذلك الانتخابات الرئاسية المقررة في 31 يوليو.

وحمّل عباس إسرائيل مسؤولية الغموض الذي يكتنف مسألة سماحها بإجراء الانتخابات التشريعية في القدس من عدمه وكذلك في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وجاء القرار بعد ثلاثة أشهر من إعلانه إجراء أول انتخابات عامة منذ 15 عاما فيما اعتبر على نطاق واسع ردا على انتقادات للشرعية الديمقراطية للمؤسسات الفلسطينية بما في ذلك رئاسته.

وكانت مسألة مشاركة القدس السبب الرئيسي الذي أشار إليه عباس في كلمة ألقاها عقب اجتماع الفصائل السياسية الفلسطينية.

وقال عباس في الكلمة التي بثها التلفزيون الفلسطيني “أمام هذا الوضع الصعب قررنا تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية لحين ضمان مشاركة القدس وأهلها في هذه الانتخابات، فلا تنازل عن القدس ولا تنازل عن حق شعبنا في القدس في ممارسة حقها الديمقراطي”.

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