البرلمان العربي يدين تعنت الإحتلال بشأن مشاركة أهالي القدس بالانتخابات الفلسطينية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - دان البرلمان العربي "بشدة" اليوم السبت الموقف المتعنت لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن عدم السماح لأهالي مدينة القدس المحتلة بالمشاركة في الانتخابات الفلسطينية.

وقال البرلمان العربي في بيان له ان هذا الموقف المتعنت هو الذي دفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 22 مايو الجاري لحين ضمان مشاركة أهالي مدينة القدس المحتلة بها باعتبارهم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني.

وأكد البيان أن موقف الاحتلال "يمثل انتهاكا صارخا للاتفاقات الموقعة مع دولة فلسطين في هذا الشأن كما يمثل تحديا لإرادة المجتمع الدولي المرحبة والداعمة بقوة لإجراء هذه الانتخابات في كافة المحافظات والمدن الفلسطينية وفي مقدمتها مدينة القدس المحتلة".

وجدد البرلمان العربي مطالبته المجتمع الدولي بالتدخل والضغط على الاحتلال لإلزامه بالسماح لأهالي مدينة القدس المحتلة بممارسة حقهم الطبيعي والقانوني والدستوري في المشاركة في الانتخابات الفلسطينية وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في هذا الشأن.

ودعا إلى تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن باعتبارها خطوة هامة لدعم القضية الفلسطينية ومدخلا أساسيا لتحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز الموقف الفلسطيني.

كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد في هذا الصدد على ضرورة وضع حد لتنصل الاحتلال الدائم من التزاماته الدولية وانتهاكاته الصارخة لقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.