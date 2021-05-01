شكرا لقرائتكم خبر عن زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا تقف مع روسيا ضد الاتحاد الأوروبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

أعلنت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان السبت، أن العقوبات الروسية على مسؤولين كبار في الاتحاد الأوروبي تندرج في إطار "المعاملة بالمثل" بعد تلك التي قررها الاتحاد بحق موسكو، والتي كانت بالنسبة إليها "خطأ".

وأعلنت روسيا الجمعة عقوبات على مسؤولين كبار في الاتحاد الأوروبي بينهم رئيس البرلمان الأوروبي رداً على العقوبات التي فرضتها بروكسل في آذار/مارس، ما زاد من حدة التوتر بين موسكو والغرب.

وقالت رئيسة التجمع الوطني: "منذ اللحظة التي فرض فيها الاتحاد الأوروبي قبل سنوات عقوبات على نواب روس طالت رئيس مجلس الدوما، من الصعب ألا نفاجأ بأن روسيا في إطار المعاملة بالمثل تعتبر أنه لا يحق أيضاً لمسؤولين أوروبيين دخول أراضيها".

وأضافت: "لا تقف روسيا وراء العقوبات التي تقررت على أشخاص، بل الاتحاد الأوروبي" الذي فرضها في آذار/مارس، وهي "خطأ".

ونالت لوبان المرشحة للانتخابات الرئاسية في 2022، قرضاً روسياً في 2014، واستقبلها الرئيس فلاديمير بوتين خلال الحملة الرئاسية في 2017.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات فردية على موظفين روس متورطين في التدابير بحق المعارض الروسي أليكسي نافالني، أو مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان لدى قمع التظاهرات.

وأردفت لوبان: "لو كانت لفرنسا علاقات لا تخضع لحظر أوروبي، لكانت بالتأكيد تحققت من حصول نافالني على علاج وفريق دفاع حر"، مشددة على "ضرورة الحفاظ على السلامة الجسدية للسجناء في أي بلد كان".

كما ذكرت أنه "في حال أعيد انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولاية ثانية لسوء حظ فرنسا، ستعم الفوضى".

ومضت لوبان التي تترشح للمرة الثالثة للانتخابات الرئاسية، بالقول: "سيكون الخراب الاجتماعي الذي لم ينجح بعد في تنفيذه بالكامل، وسيكون التطهير الضريبي لأن الاتحاد الأوروبي سيطالب الآن بتنفيذ الإجراءات التي علقت جراء أزمة كوفيد".