شكرا لقرائتكم خبر عن 20 فيلماً تعرضها دور السينما الفرنسية في 19 مايو المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

تعرض دور السينما الفرنسية 20 فيلماً في 19 مايو/ أيار المقبل، وهو اليوم المحدد لإعادة فتح غالبية الأماكن الثقافية في البلاد، وفقًا لإحصاءات مجلة «لو فيلم فرانسيه» المتخصصة.

ولم يعلن مسؤولو الشركات العاملة في هذا القطاع حتى اليوم اتفاقاً لتنظيم مواعيد طرح الأفلام في الصالات وفقاً لما كان يأمل فيه كثر منهم، انطلاقاً من خشيتهم من حدوث فائض في الأسابيع الأولى نظراً إلى وجود أكثر من 400 فيلم تنتظر العرض.

وبمجرد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون إعادة افتتاح دور السينما في 19 مايو/ أيار المقبل، سارع منتجو سلسلة من الأفلام إلى إعلان نيتهم طرحها في ذلك اليوم، علماً أن الحد الأقصى من الجمهور المسموح به في الصالات يبلغ ثلث سعتها المعتادة.

وإضافة إلى الإنتاجات الفرنسية الموجودة ضمن هذه الأفلام الـ20، ثمة أيضاً أعمال أجنبية، بينها «فولينج»، وهو دراما عائلية عن الشيخوخة والمرض والعلاقة بين الأب والابن، وأول فيلم من إخراج الممثل الأمريكي فيجو مورتنسن.

كذلك يعرض الفيلم الدنماركي «إناذر راوند» الذي فاز الأحد الماضي، بجائزة أفضل فيلم أجنبي في احتفال جوائز «الأوسكار»، وهو من إخراج توماس فينتربرج.