شكرا لقرائتكم خبر عن "عام الخير للمعلمين والأطقم الطبية" زيادة الحوافز والإثابة بموازنة 21/ 22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مجموعة من المزايا المالية تضمنها مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2021/2022 لبعض القطاعات الوظيفية الحيوية، خاصة العاملين بقطاع التعليم ( التعليم ما قبل الجامعي ، التعليم العالي والجامعي والبحث العلمي) ، وكذلك العاملين بقطاع الصحة.

وفي هذا الصدد نستعرض مجموعة المزايا المالية المقررة للعاملين بهذين القطاعين في ضوء ما تضمنه البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، والذي ألقاه وزير المالية الدكتور محمد معيط أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي النحو الأتي :

أولا: التعليم ما قبل الجامعی

1- مراعاة زيادة حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والأزهر والسابق إعتماد مبلغ 1,5 مليار جنيه له للمراحل السنية ( رياض الأطفال ، الصفوف الأول والثاني والثالث الإبتدائي ) بتكلفة إضافية قدرها 1.0 مليار جنيه الإضافة الصف الرابع الإبتدائي لتصل التكلفة الكلية مبلغ 2.5 مليار جنيه .

ومن المقدر أن تصل متوسط إستفادة المعلم إلى نحو 670 جنيه شهريا ( صافي إستفادة بنحو 550 جنيه شهريا ) .

2 - تطبيق القانون رقم 212 لسنة 2020 على المخاطبين بقانون التعليم وكذلك التعليم الأزهري والهيئات التي يشملها والإداريين بقطاع التعليم قبل الجامعي سواء بالتعليم العام والتعليم الأزهري وذلك من خلال زيادة بدل المعلم ، حافز الأداء ، مكافآة إمتحانات النقل مع تقرير حافز للإدارة المدرسية وذلك بتكلفة مالية كلية قدرها 5.6 مليار جنيه سنوية وتشمل معلمي التربية والتعليم والتعليم العام والأزهر الشريف .

جدير بالذكر أن استفادة العاملين بقطاع التعليم والصحة من المزايا المقررة لهم بالإضافة لما هو مقرر لجموع العاملين بالجهاز الإداري للدولة .

ثانيا : التعليم العالي والجامعي والبحث العلمي

زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972

ثالثا : قطاع الصحة

تكلفة إثابة الأطقم الطبية والتمريضية والمساعدة العاملة في المبادرات المختلفة بقطاع الصحة لمواجهة فيروس كورونا والمبادرات الأخرى تحت مظلة (100 مليون صحة ) بتكلفة تقدر بنحو 1 مليار جنيه . تكاليف الأطباء المكلفين بقطاع الصحة بتكلفة قدرها نحو 0,5 مليار جنيه .

يأتي ذلك مع الأخذ في الاعتبار باستفادة كافة العاملين المشار اليهم بعاليه مما تقرر لجموع العاملين بالدولة من علاوات وحافز إضافي .