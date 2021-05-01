شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قيمة الأجور والدعم والمنح والاستثمارات بمصروفات موازنة 21/22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2021/2022 والذى ألقاه وزير المالية الدكتور محمد معيط أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، عن بلوع المصروفات تريليون و837 مليارا و723 مليون جنيه العام المالى الجديد 2021/2022 مقابل تريليون و713 مليارا و178 مليون جنيه العام المالى الجارى 2020/2021.

وتتضمن المصروفات 6 بنود رئيسية، تتمثل في: "الأجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والفوائد، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والمصروفات الأخرى، والاستثمارات".

ونستعرض فى السطور التالية مخصصات "المصروفات " وتوزيعها تفصيلا بمشروع موازنة 21/22:

1- بلغت الأجور وتعويضات العاملين فى مشروع الموازنة للعام 2021/2022 نحو 361.050 مليار جنيه مقابل 335 مليار جنيه العام الماضى، بزيادة قدرها 26.05 مليار جنيه.

2- بلغت تقديرات بند "شراء السلع والخدمات" والذى يشمل متطلبات إدارة دولاب العمل الحكومى بما فى ذلك الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية للمستشفيات، وتكاليف طبع الكتاب المدرسى وتوفير التغذية للطلبة بالمدارس ونفقات الصيانة والمقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية واعتمادات المياة والانارة وبمراعاة مقتضيات ترشيد الانفاق، نحو 103.9 مليار جنيه العام المالى الجديد 2021/2022 مقابل 100.200 مليار جنيه العام المالى الجاري.

3- وتقدّر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية فى مشروع الموازنة 579.6 مليار جنيه العام المالى الجديد 2021/2022، مقابل 566 مليار جنيه العام المالى الجاري.

4- بلغت تقديرات "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" فى مشروع الموازنة للعام المالى 2021/2022 نحو 321.3 مليار جنيه مقابل 326.3 مليار جنيه العام المالى الجارى 2020/2021، وذلك بزيادة قدرها 5 مليار جنيه.

5- بلغت تقديرات المصروفات الأخرى فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد نحو 113.8 مليار جنيه مقابل 105 مليارات جنيه العام المالى الجارى 2020/2021.

6- قدرت الاستثمارات (شراء الاصول غير المالية) خلال العام المالى الجديد 2021/2022 بنحو 358 مليار و113 مليون جنيه، مقابل 280 مليار و698 مليون جنيه العام المالى الجارى، وذلك بزيادة قدرها 77.4 مليار جنيه.

يٌشار إلى أن الاستخدامات بلغت نحو 2 تريليون و461 مليار و15 مليون جنيه بنسبة (34.6%) من الناتج المحلى، مقسمة إلى 3 مكونات رئيسية تتمثل فى "المصروفات "، والثانى "حياز الاصول المالية" وتقدر بـ30 مليار و292 مليون جنيه، وأخيرا 593 مليار لـ"سداد أقساط القروض".