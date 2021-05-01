شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر مهنئا العمال بعيدهم: أنتم أساس النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين عام حزب إرادة جيل، العمال بمناسبة عيدهم السنوى، قائلا: عمال مصر هما حجر الأساس اللي بنينا عليه زمان وهنبني عليه تاني دلوقتي، لأن مفيش نهضة في أي مجال بدون عمال عندهم القدرة على الابتكار والتطوير، مدربين على أحدث التقنيات، ومكانتهم المادية والاجتماعية محفوظة، وده دور الدولة بكل مؤسساتها، عشان نرجع تاني تكون عندنا قلاع صناعية ومؤسسات تصدر إنتاجها لكل العالم.

وأضاف:"ده الطريق اللي بدأناه وهنكمله بقيادة عمال مصر اللي بنباركلهم النهاردة بمناسبة عيدهم وبنقولهم كل سنة واحنا أحسن بيكم".