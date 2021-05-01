تعرف على الطقس المتوقع غدا الاحد

محمد الفلاح - السبت 1 مايو 2021

يتوقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً على بعض المناطق الشرقية مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر، وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً.



الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س أحياناً.

الخليج العربي خفيف فيما سيحدث المد الأول عند 18:34 والمد الثاني عند 03:59 ..والجزر الأول عند الساعة 11:08 والجزر الثاني عند الساعة 21:48 .

بحر عمان خفيف فيما سيحدث المد الأول عند 14:15 والمد الثاني عند الساعة 01:22 ..والجزر الاول عند الساعة 20:19 والجزر الثاني عند الساعة 08:25 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 35 24 80 20 دبي 35 28 80 25 الشارقة 35 26 80 30 عجمان 36 26 80 35 أم القيوين 35 24 75 30 رأس الخيمة 33 26 70 35 الفجيرة 33 25 75 30 العين 37 24 60 15 ليوا 38 21 75 20 الرويس 38 23 55 15 السلع 39 24 60 15 دلما 34 26 75 35 طنب الكبرى 32 25 70 40 طنب الصغرى 32 25 70 40 أبو موسى 32 25 70 40 .