روسيا تسجل 9270 إصابة جديدة بـ "كورونا" و392 وفاة خلال يوم واحد

محمد الفلاح - السبت 1 مايو 2021

أعلنت روسيا اليوم تسجيل 9270 إصابة جديدة و392 حالة وفاة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ، ما يمثل ارتفاعا في عدد الاصابات وانخفاضا طفيفا في حالات الوفيات مقارنة مع معدلات أمس 8731 إصابة و 397 وفاة.



وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" أربعة ملايين و 814 ألفا و 558 إصابة ، منها110 ألفا و520 حالة وفاة وتماثل 8637 شخصا للشفاء ليبلغ عدد المتعافين أربعة ملايين و436 ألفا و583شخصا ..