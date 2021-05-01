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روسيا تسجل 9270 إصابة جديدة بـ "كورونا" و392 وفاة خلال يوم واحد

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت روسيا اليوم تسجيل 9270 إصابة جديدة و392 حالة وفاة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ، ما يمثل ارتفاعا في عدد الاصابات وانخفاضا طفيفا في حالات الوفيات مقارنة مع معدلات أمس 8731 إصابة و 397 وفاة.

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" أربعة ملايين و 814 ألفا و 558 إصابة ، منها110 ألفا و520 حالة وفاة وتماثل 8637 شخصا للشفاء ليبلغ عدد المتعافين أربعة ملايين و436 ألفا و583شخصا ..

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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