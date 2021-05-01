رئيس الوزراء الإثيوبي يؤكد أن بلاده ستتم الملء الثاني لسد النهضة في موعده المقرر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، السبت، إن بلاده ستتم الملء الثاني لسد النهضة في موعده المقرر في يوليو المقبل.



وقال آبي أحمد في رسالة تهنئة بعيد الفصح: "سد النهضة الذي طال انتظاره منذ سنوات يقترب من الاكتمال ونتطلع إلى الملء الثاني في يوليو المقبل".

واعتبر رئيس الوزراء الإثيوبي أن من وصفهم بمنافسي بلاده ومناهضي السلام يحاولون عرقلة أديس أبابا عن نهضتها، مشيرا إلى أن السد سيؤدي إلى "نهضة وقيام إثيوبيا".

وكان السفير الإثيوبي في الخرطوم، يبلتال ايمرو، اعتبر، قبل ساعات، أن تصريح السودان الأخير حول تمسكه بالمحادثات التي يقودها الاتحاد الإفريقي لملء وتشغيل سد النهضة "خطوة واعدة" من شأنها أن تساعد الدول الثلاث على التوصل إلى توافق.

وتتمسك إثيوبيا بالوساطة الإفريقية فقط لحل الخلاف مع مصر والسودان، بينما تقترح الخرطوم والقاهرة تشكيل رباعية دولية تضم الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

والجمعة، اعتبرت الخارجية السودانية، أن تنصل إثيوبيا من الاتفاقيات التاريخية يعني المساس بسيادتها على إقليم بني شنقول المبني عليه سد النهضة، والذي انتقل إليها بموجب بعض من هذه الاتفاقيات.

وأكدت الخرطوم أن جر أديس أبابا لمسائل أخرى إلى النقاش غير ملف سد النهضة، غير منتج ويعرقل التفاوض.