ليبيا.. حفتر يبحث مع عقيلة صالح مستجدات الأوضاع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، آخر التطورات والمستجدات في ليبيا.



جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة أجراها المشير خليفة حفتر لرئيس البرلمان الليبي، في مدينة القبة شرقي ليبيا، بحضور النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين إعطية.

ونشر المكتب الإعلامي بالقيادة العامة ومجلس النواب الليبي صورًا للمُشير حفتر خلال زيارته لعقيلة صالح.

من جانبه، قال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، في تصريحات مقتضبة، إن اللقاء الذي جرى مساء الجمعة تناول آخر التطورات والمستجدات في البلاد.

ويأتي اللقاء في وقت لا تزال فيه جهود فتح الطريق الساحلي الذي يربط شرق ليبيا بغربها، متواصلة، فضلا عن إلغاء زيارة كانت مقررة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة إلى بنغازي.

والخميس، اختتمت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في مدينة سرت وسط ليبيا، اجتماعاتها التي استمرت خمسة أيام، أكدت خلالها أنها تواصلت مع السلطة التنفيذية في ليبيا لتسهيل فتح الطريق الساحلي، محذرة من أنه إذا لم تثمر خطواتها عن فتحه فستعلن المعرقلين والأسباب المؤدية لذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وألغيت زيارة لحكومة الدبيبة كانت مقررة إلى مدينة بنغازي، الاثنين، بسبب ما اعتبره الجيش تعديا على صلاحياته الأمنية، رافضًا نقل أي عناصر من مدن أخرى تسيطر عليها الميليشيات.

ومساء الثلاثاء الماضي، أعلن الجيش الليبي استعداده لتأمين أي اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية وضمان سلامة الوفود رفيعة المستوى في أي منطقة من شرق ليبيا.