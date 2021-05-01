18 قتيلاً في هجمات إرهابية استهدفت البيشمركة والقوات العراقية

بغداد - أ ف ب

اعلن مسؤولون أمنيون عراقيون مقتل 18 شخصاً، غالبيتهم من عناصر الأمن، في سلسلة هجمات شنها إرهابيون منذ ليل الجمعة وحتى السبت في مناطق متفرفة من البلاد.

وأوضح ضابط في استخبارات الجيش أن "قوات الجيش في الطارمية شمال بغداد تعرضت لهجوم بعبوة ناسفة أعقبها هجوم برصاص قناصة، ما أودى بحياة سبعة مقاتلين بينهم ضابط برتبة رائد وضابط آخر في استخبارات الجيش، إضافة لأحد عناصر الحشد العشائري، ومدني".

كما أصيب أربعة جنود من قوة وصلت للمساندة، بجروح جرّاء نيران قناص، وفقاً للمصدر.

وقامت قوات الجيش بعمليات تفتيش عن المهاجمين في تلك المنطقة الزراعية الوعرة التي تنتشر فيها البزول والأنهر الصغيرة.

وفي كركوك شمالاً، هاجم إرهابيون نقطة لقوات البيشمركة الكردية، تقع بين ناحية "بردي - ألتون كوبري" والحدود مع أربيل عاصمة إقليم كردستان.

وقال مصدر أمني إنّ "عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي هاجموا بأسلحة خفيفة نقطة تابعة للبيشمركة، وتحديداً قوة (زيرفاني) التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، ما أدى إلى سقوط سته شهداء بينهم آمر سرية برتبه نقيب، وجرح اثنين آخرين".

وفي ديالى، شمال شرق بغداد، قتل جندي وأصيب آخران بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في منطقة بني جميل، الواقعة في جنوب المحافظة.

وبالانتقال إلى محافظة الأنبار غرب البلاد، قُتل ضابط وجندي بانفجار عبوة ناسفة استهدف دورية للجيش العراقي في منطقة عكاشات القريبة من الحدود العراقية - السورية.

كما أصيب عنصران من "الحشد الشعبي" بهجوم على مفرزة تابعة له قرب منقطة نفط خانة شمال المحافظة، ولم تتبنَّ أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات.

وقال رئيس الجمهورية برهم صالح في تغريدة على حسابه في تويتر، إن "دماء الجيش والبيشمركة والحشد الشعبي اختلطت في بغداد وكركوك وديالى لصد محاولات الإرهاب استهداف أمننا".

وأضاف أن "واجبنا رص الصفوف لدعم الدولة وأجهزتها الأمنية وعدم الاستخفاف بخطر داعش، وتعزيز الدعم الدولي لإنهاء فلوله في كل المنطقة".

ويقدم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، الدعم للقوات العراقية في حربها على تنظيم "داعش" الإرهابي منذ عام 2014، لكن البرلمان العراقي صوت في 5 كانون الثاني/يناير 2020، على خروج هذه القوات من البلاد.