شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يقترب من التتويج بالدوري الإنجليزي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح مانشستر سيتي قاب قوسين من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الثالثة خلال أربعة مواسم بعد أن ساهمت مهارة ساحرة من سيرجيو أجويرو في الفوز خارج ملعبه 2- صفر على كريستال بالاس السبت.

وهيمن فريق المدرب بيب جوارديولا بشكل كامل لكنه افتقد الفاعلية حتى نجح أجويرو في افتتاح التسجيل بتسديدة رائعة قبل مرور ساعة.

وبعد دقيقة ضاعف فيران توريس التقدم بتسديدة منخفضة وكان من الممكن لسيتي أن يوسع الفارق لكن إطار المرمى حرم رحيم سترلينج من التسجيل وكان جواو كانسيلو قريباً من هز الشباك.

ومع تبقي أربع مباريات على خط النهاية يملك سيتي 80 نقطة بفارق 13 نقطة عن مانشستر يونايتد الذي يستضيف ليفربول الأحد ويدرك أن الهزيمة ستهدي اللقب لجاره.

وحتى إذا فاز يونايتد يمكن لسيتي أن يضمن اللقب إذا هزم تشيلسي في الأسبوع المقبل.

