إقبال كبير على المشاركة في سباق دلما التاريخي



يشهد التسجيل للمشاركة في مهرجان سباق دلما التاريخي الرابع، الذي يقام برعاية كريمة من سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إقبالاً كبيراً من البحارة من مختلف أنحاء الدولة؛ وذلك عبر الموقع الإلكتروني، لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت منظم السباق.

وتم فتح باب التسجيل للسباق التاريخي الخميس الماضي، على أن يتم إغلاقه في التاسع من الشهر الجاري، وبدأ النواخدة الإجراءات الأولية بتسجيل أسماء المحامل والنواخدة عبر الموقع، ثم تبدأ حالياً المرحلة الثانية بتسجيل البحارة أنفسهم.

وتعقد اللجنة المنظمة برئاسة أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدرة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت اجتماعاً تنويرياً مع البحارة عقب إغلاق باب التسجيل في التاسع من الشهر الجاري؛ وذلك لتأكيد الالتزام بكافة الشروط الخاصة بالمهرجان.

وفي بادرة طيبة قرر نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت توزيع الزي البحري التراثي على كافة المشاركين في السباق عقب الانتهاء من التسجيل؛ وذلك لرسم لوحة تراثية مكتملة الأركان ويتكفل النادي بتوفير الزي لنوخذة كل محمل والبحارة المشاركين معه.

على جانب آخر، من المقرر أن يتم تحديد موعد إقامة السباق في الخامس عشر من الشهر الجاري؛ حيث سيتم تحديد أحد الأيام من 18 وحتى 22؛ وذلك بعد التعرف والتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية ومعرفة مدى ملاءمة حالة الجو لإقامة السباق الذي يقام لمسافة 125 كلم انطلاقاً من جزيرة دلما.

وأكد ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت أن كل الأمور الاستعدادية للسباق التاريخي تسير بشكل جيد للغاية، مشدداً على أنه لا تهاون بأي شكل من الأشكال في تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، ومؤكداً ثقته التامة في التزام الجميع بهذه الشروط لاسيما وأن السلامة العامة وصحة المجتمع هي الأهم لدى الكل.