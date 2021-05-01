شكرا لقرائتكم خبر عن وجوه شابة تتألق في رمضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: «الخليج

لم تقتصر ردود الفعل الإيجابية في مسلسلات الموسم الدرامي خلال شهر رمضان هذا العام على النجوم فقط، لكن طالت الوجوه الشابة التي تألقت في هذا الموسم، من بينهم فاروق قاسم، كريم سامي «كيمز»، وأسامة الهادي؛ حيث جذب قاسم الأنظار إليه بعد ظهوره في دور «فارس» من خلال مسلسل «الاختيار2»، من خلال تجسيده أحد عناصر المجموعة الإرهابية، ليلفت الأنظار له بشكل كبير في مشهد التحقيق معه أمام النجم كريم عبد العزيز، الذي قدمه ببراعة دون تكلف في التمثيل ولا افتعال.

قاسم ضمن فريق ورشة المخرج خالد جلال، ويقدم حالياً مع الفرقة مسرحية «سينما مصر»، وهو في الأصل خريج معهد سينما قسم مونتاج، وقدم نفسه من قبل كمخرج في فيلمين قصيرين الأول «المشهد الأخير» والذي شارك به في مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي بالجزائر، والثاني «نوستالجيا» ونافس به على جوائز مهرجان تروب فيست أرابيا في أبو ظبي.

أما سامي أو «كيمز»، فبرع في دور «جورج» خريج كلية الهندسة الصديق المقرب لعلي الكتروني الذي ينصحه دائماً بشكل علاقته بالبنت التي يحبها، وذلك من خلال مسلسل «القاهرة كابول».

كريم معروف بشكل أكبر كمؤلف؛ حيث قدم في 2020 أول فيلم روائي من تأليفه بعنوان «الخطة العامية»، كما قدم الموسم الخامس والسادس من «مسرح مصر» ومسرحية «صباحية مباركة» بطولة على ربيع وأوس أوس ومسرحية «اللوكاندة» مع أشرف عبد الباقي، وشارك في كتابة مسلسل «عزمي وأشجان»، كما أخرج مسرحية «حزلقوم» لأحمد مكي، وشارك كمخرج منفذ في مسرحية «3 أيام في الساحل» للفنان محمد هنيدي.

كذلك الهادي الذي ظهر هذا الموسم من خلال دور «شامبا» في مسلسل «لعبة نيوتن»، المساعد الخاص لشخصية الفنان محمد ممدوح ومنى زكي في المنحل، ويظهر في المسلسل في دور الشاب المهذب المخلص لعمله، ومع تطور الأحداث يقع في حب شقيقة منى زكي.