شكرا لقرائتكم خبر عن صوفيا دابي تنتهي من«حرب أهلية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: أحمد الروبي

انتهت الممثلة الشابة صوفيا دابيش من تصوير مشاهدها في مسلسل «حرب أهلية»، الذي يعرض في موسم رمضان الحالي عبر شبكة CBC وقناة دبي، وتقوم صوفيا بدور أقرب أصدقاء الفنانة جميلة عوض ومخزن أسرارها، وهي شخصية كوميدية.

«حرب أهلية» ثاني عمل يجمع دابيش مع الفنانة سرا وثاني عمل مع المخرج سامح عبد العزيز، بعد مسلسل خيانة عهد الذي عرض في موسم رمضان الماضي،«حرب أهلية» تأليف أحمد عادل، وبطولة باسل خياط، جميلة عوض، أروى جودة، تامر هجرس، ومايان السيد وكوكبة أخرى من النجوم.

وتنتظر دابيش عرض فيلم «ثانية واحدة» بطولة دينا الشربيني وإخراج أكرم فريد.