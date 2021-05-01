شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام يهنئ عمال مصر بعيدهم: لعبوا دورا كبيرا فى دفع عجلة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر؛ الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعمال مصر؛ بمناسبة عيد العمال.

وقال المجلس في بيانه، إن الاحتفال بعيد العمال يبعث السعادة والأمل في نفوس العمال المصريين؛ مضيفا أن العمال لعبوا ومازالوا دورا وطنيا كبيرا في رفعة الوطن ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية.

وأشار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية؛ منذ توليه حكم البلاد منحاز للعمال؛ الذين حصلوا على امتيازات لم تسبق من قبل؛ مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ دائما ما يؤكد على ضرورة مراعاة العمال والاهتمام بهم وخاصة غير المنتظمة.