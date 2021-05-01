شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنئ عمال مصر بعيدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عمال مصر المخلصين بمناسبة عيد العمال 2021، معربه عن شكرها لسواعد مصر الغالية التى أسهمت ومازالت في مسيرة التنمية الشاملة على مستوى البلاد، وفي جميع القطاعات؛ فخالص التحية والتقدير لكل من يرفع راية الإتقان في عمله.

وأكدت التنسيقية أن خطط البناء التي لم تترك شبراً من أرض الوطن الغالي، أو مجالاً من مجالات حياة المصريين دون إسهام واضح، لم تكن لتتم إلا بفضل عقول مصر التي تخطط، وأبنائها العمال الذين يحولون هذه الأفكار إلى واقع كان أقرب للمستحيل.

وأشارت التنسيقية الى أنها تخص بالذكر هذا العام، العاملين في هيئة قناة السويس ومهندسيها الذين لفتوا أنظار العالم في قدرتهم الفنية المثيرة للفخر لتعويم السفينة الجانحة، فأنقذوا التجارة العالمية ورفعوا رأس مصر عالياً، ما يجعلهم يستحقون لقب "العامل المثالي لعام 2021".

واختتمت :"يتزامن العيد هذا العام، مع رفع اسم مصر من القائمة القصيرة لمنظمة العمل الدولية، ما يثبت أن البلاد تسير بخطوات ثابتة لتحسين ظروف العمل لأبنائها التزاماً بالاتفاقيات الدولية، وتحقيقاً للمفهوم الأوسع والأشمل لحقوق الإنسان التي توليها الدولة اهتماماً خاصاً..حفظ الله مصر وشعبها".