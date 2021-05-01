بسبب كورونا.. منع مظاهر الاحتفال بشم النسيم في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، توجيهات عامة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بمنع مظاهر الاحتفال بأعياد الربيع، وشم النسيم، بداية من يوم الإثنين بعد غد، وفقا لتوجيهات الدولة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجه محافظ كفر الشيخ، القيادات التنفيذية باستمرار تطبيق التعليمات الصادرة من الدولة، ومجلس الوزراء الخاصة بغلق الحدائق، والمتنزهات العامة.

وكلف القيادات التنفيذية بمنع التجمعات، أو إقامة الاحتفالات، والفعاليات، في كافة الأماكن مثل الحدائق المطلة على فرع نهر النيل بدسوق، وفوه، ومطوبس، و شواطئ مصيف بلطيم، ومراقبة المراسي النيلية، مع فض أي تجمعات تقام بالمخالفة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية في ذلك الشأن.

وشدد على تنفيذ التوجيهات الصادرة، بشأن مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بكل دقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورا، وبكل حسم حال حدوث أية مخالفات في ذلك الشأن للحد من انتشار الفيروس حرصا على صحة، وسلامة المواطنين.

ودعا جموع المواطنين، للالتزام بالإجراءات الاحترازية، والوقائية، والابتعاد عن أية تجمعات، والتعاون في تنفيذ الإجراءات، و إتباع جميع التعليمات، والإرشادات للحد من انتشار فيروس كورونا وفقا لتوصيات وزارة الصحة، وقرارات مجلس الوزراء.