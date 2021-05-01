محافظ جنوب سيناء: تطعيم 22 ألف عامل في القطاع السياحي بلقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

هنأ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، جميع العاملين بالمحافظة بمناسبة عيد العمال، وقدم التحية لكافة العاملين في جميع القطاعات، لكونهم يعملون في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.

وقال المحافظ إن العمل يجري بجميع المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، مناشدًا جميع العاملين بالمحافظة وأيضًا المواطنين بتلقي لقاح فيروس كورونا، حرصًا على سلامتهم وصحتهم, مؤكدًا أن اللقاح آمن تمامًا.

وأكد محافظ جنوب سيناء في تصريح له اليوم السبت، أن 25 ألف مواطن وعامل على أرض المحافظة تلقوا لقاح "استرازينكا" للوقاية من كورونا، بواقع 22 ألف من العاملين بالقطاع السياحي على مستوى المدن السياحية بالمحافظة، و3 آلاف من العاملين بالقطاع الطبي والمواطنين.

وأشار إلى أنه يجري التلقيح بلقاح كورونا "استرازينكا" داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي، لكونها مجهزة على أعلى مستوى لحفظ اللقاح، خاصة أن اللقاح يحتاج إلى درجة تبريد معينة وهو ما يتوفر في مستشفى شرم الشيخ فقط، لافتًا إلى أنه جرى تشكيل فرق طبية متحركة لتطعيم العاملين بالقطاع السياحي داخل الفنادق، مع توفير مبردات لحفظ اللقاح خلال تجولهم داخل المنتجعات السياحية.

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن جنوب سيناء من أقل المحافظات المصرية في تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا، ويجري اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، والضوابط المتفق عليها لتشغيل المنتجعات السياحية، ويجري متابعة تطبيق هذه الإجراءات من قبل لجان من المحافظة ومديرية الصحة ووزارة السياحة والأثار، وتقوم اللجان باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي تقصير أو تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن المنتجعات السياحة بمدن خليج العقبة " شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا" تستقبل العديد من السائحين من الدول العربية، ودول أوكرانيا وبيلاروسيا وهولندا وكازاخستان وليتوانيا ورومانيا .