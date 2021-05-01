السجن 15 سنة للمتهم بإجهاض زوجته الحامل في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، اليوم السبت، بالسجن المشدد 15 سنة، على عامل لإدانته بإسقاط زوجته الحامل عمدًا بالاعتداء عليها بالضرب؛ ما أدى إلى إجهاضها.

وصدر قرار المحكمة، ضد المتهم "قاسم.ش" 35 عامًا، مقيم بحي أبو هلال ببندر المنيا، بالسجن المشدد 15 عامًا، في القضية رقم 20538 لسنة 2020 جنايات قسم المنيا والمقيدة برقم 3678 لسنة 2020 كلي جنوب المنيا، وذلك لاتهامه بأنه في 14 أكتوبر 2020، افتعل مشاجرة مع زوجته "آية.أ" 22 عامًا، أثناء تواجدها بمسكن الزوجية، والقيام بإسقاطها عمدًا والتعدي عليها بالضرب.

واستندت هيئة المحكمة، إلى شهادة الشهود بما فيها شهادة المجني عليها وأدلة البحث الجنائي وتقرير الطب الشرعي، وكذلك التحريات السرية التي أجريت بمعرفة رجال المباحث والتي توصلت إلى صحة الواقعة بما جاء فيها من أقوال الشهود والمجني عليها.