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طائرة ألمانية محملة بمساعدات طبية تغادر إلى الهند

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ابوظبي - سيف اليزيد - أقلعت طائرة تابعة لسلاح الجو الألماني من كولونيا اليوم السبت، وعلى متنها مساعدات عينية مخصصة للهند التي تعاني وضعاً وبائياً حرجاً بسبب جائحة .
وبحسب ما أعلنه سلاح الجو الألماني، اتجهت الطائرة صوب العاصمة الهندية نيودلهي في رحلة تستغرق تسع ساعات، وعلى متنها 120 جهازاً للتنفس الاصطناعي.
وقال متحدث باسم السلاح: إن الطائرة سيكون على متنها طاقم إسعاف متخصص يضم 13 عضواً سيقوم بأعمال التحضير لتشغيل وحدة لإنتاج الأكسجين، وأوضح أن الفريق سيبقى في الهند لمدة 14 يوماً لتدريب أطقم الصليب الأحمر المحلي على ذلك.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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