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محمد عبدالله فرماجو يعلن تراجعه عن قرار التمديد لولايته لمدة عامين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 1 مايو 2021

أعلن الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو، السبت، تراجعه عن قرار التمديد لولايته لمدة عامين.

 

وطالب فرماجو من البرلمان رسميا التراجع عن قرار التمديد للرئاسة والبرلمان لمدة عامين، والتي بدأت في ١٢ أبريل/نيسان الماضي.

 

تراجع فرماجو جاء في كلمة ألقاها أمام مجلس الشعب الصومالي تابعته العين الاخبارية؛ حيث قال: "أطلب من النواب التراجع عن قرار التمديد في ١٢ من شهر أبريل، وأطلب العودة إلى اتفاق ١٧ سبتمبر/أيلول الانتخابي".

 

وأشار إلى تسليم سلطات قيادة الانتخابات لرئيس الوزراء محمد حسين روبلي أمنيا وسياسيا.

 

وتابع: "أود أن أوضح أمامكم تسليم مهام قيادة الانتخابات لرئيس الوزراء لتجاوز المأزق السياسي".

 

ويأتي خطاب فرماجو بعد ضغوط دولية ومحلية رفضا للتمديد الذي وافق عليه البرلمان في شهر أبريل/نيسان الماضي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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