مجلس الوزراء الإثيوبي يوافق على تصنيف "جبهة تحرير تيجراي" منظمة إرهابية

محمد الفلاح - السبت 1 مايو 2021

وافق مجلس الوزراء الإثيوبي اليوم السبت على تصنيف "جبهة تحرير تيجراي" منظمة إرهابية.



وبدأت الحكومة المركزية عملية عسكرية أواخر العام الماضي ضد الجبهة المتمردة التي كانت تسيطر على الإقليم الشمالي.

وأعلنت القوات الحكومية انتصارها في معارك إقليم تجراي أوائل العام الجاري بعد تحرير عاصمته من قبضة المتمردين.

وتتهم الحكومة "جبهة تحرير تجراي" بالمسؤولية عن محاولة سابقة لاغتيال رئيس الوزراء آبي أحمد وإثارة النعرات العرقية في البلاد.