شكرا لقرائتكم خبر عن التايم : فايزر تجهز عبوات أصغر من اللقاح لطرحه بالصدليات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة فايزر أنها ستشحن اللقاح الخاص بها في حزم أصغر في نهاية مايو القادم، وذلك بعد الاتجاه لتوفيره في الصيدليات والعيادات الطبية ، وذلك وفقا لمجلة التايم.

وأضاف تقرير التايم : "حاليًا ، يأتي لقاح الشركات في عبوات من 195 قارورة ، تحتوي كل منها على حوالي ست جرعات من اللقاح ، بإجمالي حوالي 1100 جرعة. هذا الحجم مفيد لمراكز التطعيم الجماعية التي كانت محور برنامج التطعيم الأمريكي حتى الآن ، بهدف تحصين مئات أو حتى آلاف الأشخاص يوميًا. ولكنه في الواقع محظور على عيادات الأطباء والصيدليات الأصغر ، والتي قد تكون قادرة على تطعيم بضع عشرات من الأشخاص فقط في الأسبوع ، بغض النظر عن عدد الجرعات المتوفرة لديهم. ستحتوي العبوات الجديدة للشركة على ثلاث حاويات تحتوي كل منها على 25 قارورة ، بإجمالي 450 جرعة. ستبقى حاوية الشحن الخارجية ، التي يمكن أن تعمل كمجمد فائق البرودة مؤقتًا عند درجات حرارة تقارب -70 درجة مئوية للقاح طالما تم تجديده بالثلج الجاف لمدة تصل إلى 30 يومًا ، كما هي.