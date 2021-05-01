شكرا لقرائتكم خبر عن ٢٠ قتيلا ومصابا في انفجار داخل قاعدة عسكرية بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر مسؤولون اليوم السبت أن جنديين أفغانيين على الأقل قتلا وأصيب 18 آخرون في انفجار وقع داخل قاعدة عسكرية، تقع في مطار "باجرام" بإقليم "باروان" شمال أفغانستان.

وقال مسؤولان أفغانيان محليان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن قنبلة انفجرت داخل مسجد في قاعدة عسكرية أفغانية، تحمي مركز احتجاز باجرام.

وذكر عبد الواسع رحيمي، نائب قائد شرطة باروان "زرعت القنبلة في سقف المسجد وانفجرت، خلال صلاة العشاء".

وأضاف رحيمي أن القاعدة الأفغانية تقع على بعد بضعة مئات من الأمتار من القوات الدولية التي مازالت تتمركز في باجرام.

ويضم مطار باجرام أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد.