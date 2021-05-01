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الولايات المتحدة تبدأ رسميًا في سحب أخر قواتها من أفغانستان

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الدمام - شريف احمد - بعد قرابة 20 عاما ، بدأت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) رسميا سحب أخر قواتهما من أفغانستان اليوم السبت ، تاركين البلاد أمام مستقبل غامض وسط تصاعد هجمات متمردي طالبان.

وسوف يغادر ما يقرب من 10 ألاف جندي من قوات الناتو من مهمة التدريب التي يطلق عليها "الدعم الحازم" ، بما في ذلك الفان و500 جندي من الولايات المتحدة وحوالي آلف ومئة من ألمانيا أفغانستان بحلول 11 سبتمبر المقبل.

وأول مايو هو تاريخ البدء الرسمي لسحب القوات ، لكن المعدات العسكرية بدأت بالفعل في مغادرة البلاد منذ أسابيع.

ونشرت عدة دول من الناتو قوات إضافية أو تضعها على أهبة الاستعداد لتأمين الانسحاب.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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