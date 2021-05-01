شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تبدأ رسميًا في سحب أخر قواتها من أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد قرابة 20 عاما ، بدأت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) رسميا سحب أخر قواتهما من أفغانستان اليوم السبت ، تاركين البلاد أمام مستقبل غامض وسط تصاعد هجمات متمردي طالبان.

وسوف يغادر ما يقرب من 10 ألاف جندي من قوات الناتو من مهمة التدريب التي يطلق عليها "الدعم الحازم" ، بما في ذلك الفان و500 جندي من الولايات المتحدة وحوالي آلف ومئة من ألمانيا أفغانستان بحلول 11 سبتمبر المقبل.

وأول مايو هو تاريخ البدء الرسمي لسحب القوات ، لكن المعدات العسكرية بدأت بالفعل في مغادرة البلاد منذ أسابيع.

ونشرت عدة دول من الناتو قوات إضافية أو تضعها على أهبة الاستعداد لتأمين الانسحاب.