انت الان تتابع خبر حقوق الإنسان تطالب بتمديد فترة تحديث بطاقات الناخب البايومترية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دعت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم السبت، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتمديد فترة تحديث بطاقات الناخب البايومترية، فيما عزت سبب ذلك إلى إعطاء الفرصة لأكبر عدد من الناخبين للمشاركة في الانتخابات.