انت الان تتابع خبر علاوي: التعامل بملف اجتثاث البعث مبني على التسييس والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، اليوم السبت، أن التعامل بملف اجتثاث البعث مبني على أساس التسييس، فيما حذر الاستمرار على هذا النهج.
وقال علاوي في تغريدة له عبر تويتر تابعتها الخليج 365، إنه "بعد ١٨ عاماً لا يزال التعامل بملف اجتثاث البعث مبني على التسييس والجهوية مما يعكس خوفاً غير مبرر بعد تصدينا للنظام البائد وهو في اوج قوته".
وأضاف "لطالما حذرنا من الاستمرار على هذا النهج وطالبنا مرارا وتكرارا بإحالة هذا الملف الى القضاء ومحاكمة من ثبتت إدانته بارتكاب جرائم بحق ابناء شعبنا".
وأضاف "لطالما حذرنا من الاستمرار على هذا النهج وطالبنا مرارا وتكرارا بإحالة هذا الملف الى القضاء ومحاكمة من ثبتت إدانته بارتكاب جرائم بحق ابناء شعبنا".