انت الان تتابع خبر علاوي: التعامل بملف اجتثاث البعث مبني على التسييس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، اليوم السبت، أن التعامل بملف اجتثاث البعث مبني على أساس التسييس، فيما حذر الاستمرار على هذا النهج.