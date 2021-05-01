المرصد السوري: مليشيات موالية لإيران تنصب منصات صواريخ باتجاه مناطق التحالف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مليشيات موالية لإيران نصبت صواريخ باتجاه مناطق التحالف الدولي غرب الفرات.

وبحسب المرصد، فإن سلسلة تلال البطين الواقعة بأطراف الميادين شرقي دير الزور، شهدت قيام المليشيات بنصب 13 منصة لإطلاق صواريخ أرض-أرض إيرانية الصنع.

كما جرى نصب 9 منصات مماثلة في “حظيرة حيوانات” بمنطقة حاوي الميادين، وجميع تلك المنصات موجهة إلى شرق الفرات وأقرب منطقة عليها في الطرف الثاني للنهر، هي حقل العمر النفطي.

ولم ترد معلومات مؤكدة إلى الآن عن الأهداف الإيرانية من العملية هذه فيما إذا كانت تخطط لاستهدافات أم لأمور أخرى، وفقا للمرصد.

وكانت مصادر المرصد السوري من مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، أفادت في 21 أبريل/نيسان الماضي بأن "مليشيا الحرس الثوري الإيراني قامت بإخراج صواريخ إيرانية الصنع من ضمن الأسلحة المخزنة داخل أقبية قلعة الرحبة الأثرية بمحيط الميادين غرب الفرات، وعمدت إلى تحميلها ضمن شاحنة تجارية مخصصة لنقل الخضار والفاكهة".

واعتبر المرصد أن ذلك يأتي في إطار تمويه بات مكشوفا مؤخراً؛ حيث اتجهت الشاحنة بعد ذلك إلى أوتوستراد الميادين-دير الزور، ومنها تابعت طريقها إلى مناطق نفوذ المليشيات الموالية لإيران إلى ريف الرقة الشرقي، دون معلومات عن أهداف عملية النقل حتى اللحظة.