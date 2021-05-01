شكرا لقرائتكم خبر عن «الشغل» التونسي: الأزمة السياسية تنذر بتفكك أجهزة الدولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر الأمين للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) نور الدين الطبوبي من مخاطر تهدد البلاد، في ظل مشهد سياسي واقتصادي واجتماعي متدهور، مطالباً رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتفعيل المباردة لحوار وطني جامع قبل فوات الأوان.

وقال الطبوبي، في كلمة بمناسبة عيد العمال العالمي، إن الوضع العام ينذر بأسوأ المخاطر ويملي على الاتحاد واجب النطق بالحقيقة وتسمية الأشياء بأسمائها. وأكد أن كل المؤشرات تشير إلى أن تونس تعيش حالة انجذاب قوي نحو الهاوية، مشيراً إلى أن المركزية النقابية تتابع الخطوات التي أزمت الوضع وأدت إلى تعقيده بدءاً بالتحوير الوزاري مروراً بمشكلة إرساء المحكمة الدستورية وصولاً إلى التعيينات الأخيرة في مناصب حساسة في الدولة التي عمقت القطيعة بين مكونات السلطتين التشريعية والتنفيذية وباتت تنذر بتفكك أجهزة الدولة.

وطالب أمين عام اتحاد الشغل رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتعزيز تفعيل دوره كضامن لاحترام الدستور وحام للوطن وأمنه القومي من التهديدات الداخلية والخارجية والتفاعل الايجابي للخروج من المرحلة العصيبة والحرص على تجميع الفرقاء والتأليف بينهم على قاعدة الولاء لتونس وحدها.

وتعيش تونس وضعاً صعباً؛ بسبب تفشي وباء كورونا الذي أنهك القطاع الصحي، فضلاً عن الأزمة الاقتصادية المستشرية منذ سنوات.

وفي مسعى للإنقاذ، قال رئيس الحكومة هشام المشيشي: إن بلاده تسعى لبرنامج قرض بنحو 4 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي يمتد على ثلاثة سنوات، مضيفاً أن المفاوضات ستبدأ هذا الأسبوع.

وأوضح المشيشي في مقابلة مع «رويترز»، أن القرض الذي تسعى تونس للحصول عليه يمتد على ثلاث سنوات، مضيفاً أن المفاوضات ستبدأ الأسبوع المقبل. وقال المشيشي: «يجب توحيد كل الجهود في تونس لأننا نعتبر أننا وصلنا إلى الفرصة الأخيرة ويجب أن نستغلها لإنقاذ الاقتصاد والبلاد».

والاثنين الماضي، سافر وفد حكومي تونسي برئاسة وزیر الاقتصاد والمال التونسي علي الكعلي، إلى واشنطن لمناقشة برنامج تمویل جدید مع مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومسؤولي الخزانة الأمریكیة.