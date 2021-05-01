شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن آخر مجموعة من عشر رهائن بينهم فرنسيان في هايتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بورت أو برنس - رويترز

أُفرج عن آخر ستة من عشر رهائن كانوا قد خُطفوا فى هايتي فى وقت سابق من الشهر الجاري، من بينهم أربعة قساوسة كاثوليك ومواطنان فرنسيان، وذلك وفقاً لما قاله زعيم بارز بالكنيسة في هايتي.

وكانت تلك المجموعة التي كان من بينها خمسة قساوسة وراهبتان، قد خُطفت في البداية تحت تهديد السلاح من بلدة كروا دي بوكيه شمال شرق العاصمة بورت أو برنس في 11 أبريل/نيسان.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان قد تم دفع أي فدية لتأمين الإفراج عن الرهائن، وقال القس جيلبرت بيلتروب من المؤتمر الديني في هاييتي، إن حالة الستة وصفت بأنها "مستقرة"، لكنهم "يعانون وهناً جسدياً" بسبب عدم حصولهم على وجبات مناسبة على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن عصابة "ماوزو 400" السيئة السمعة قد نفذت عملية خطف القساوسة والراهبات الكاثوليك، وذكرت وكالة أنباء جونو 7 بهايتي أنها طالبت بفدية قدرها مليون دولار، وقال بيلتروب إنه يشك في أن الكنيسة الكاثوليكية بهايتي دفعت أي فدية.