شكرا لقرائتكم خبر عن إستوديانتيس يوافق على بيع الصاعد سارمينتو لمانشستر سيتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوينس آيرس - رويترز

قال نادي إستوديانتيس المنافس في دوري الأضواء الأرجنتيني لكرة القدم في بيان، إنه توصل لاتفاق لبيع جناحه الشاب داريو سارمينتو (18 عاماً) إلى مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن إستوديانتيس عن صفقة الانتقال في ساعة متأخرة الليلة الماضية قائلاً، إن لاعب منتخب الشباب الأرجنتيني سيصبح ضمن صفوف مانشستر سيتي اعتباراً من أول يوليو/تموز المقبل.

وأصبح سارمينتو ثاني أصغر لاعب سناً يلعب في صفوف الفريق الأول لإستوديانتيس عندما شارك بديلاً في مواجهة هوراكان في 2019 وكان عمره وقتها 16 عاماً وسبعة أشهر.

وشارك سارمينتو مع منتخبات الأرجنتين تحت 16 و17 و20 عاماً، كما خاض 22 مباراة مع الفريق الأول لإستوديانتيس.