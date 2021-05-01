شكرا لقرائتكم خبر عن «دعاء» ميسا قرعة يتألق في أمسيات مهرجان أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن أعمال التكليف الحصري والإنتاج الخاص، وفي دورته الثامنة عشرة، تحت شعار «المستقبل يبدأ الآن»، قدّم مهرجان أبوظبي، برعاية الشريك الرئيسي شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، في رابعة أمسياته الرمضانية المغنية والملحنة الأمريكية من أصول لبنانية والمرشحة لجائزة «جرامي»، ميسا قرعة.

أدت قرعة من روائع الغناء الروحاني الشرقي والإرث الصوفي، حاملةً رسالة الأمل والإيمان بوحدة الإنسان والأديان تحت شعار «دُعاء»؛ وذلك عبر المنصات الرقمية للمهرجان.

وقدّمت قرعة عرضاً متميزاً أبدعت خلاله في عملين هما: «كن فيكن» من تأليف الفنان الحائز على جائزة الأوسكار آي. أر. رحمان، بالتعاون مع الفنان الهندي جاويد علي، و«دعاء» من كلمات الشاعر اللبناني هنري زغيب، كما تتعاون مع عازف الكمان الشهير، من الأردن، يعرُب سميرات في توزيع المقطوعتين.

وأعربت قرعة عن سعادتها بالعودة مرة أخرى للتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون والمهرجان، مؤكدة أهمية الدور الكبير للمجموعة والمهرجان على كافة الأصعدة، خاصة في التخفيف من آثار جائحة «كوفيد 19»، إضافة إلى بث رسالة أمل وتضامن تعبر بالإنسانية نحو مستقبل أفضل.

وأضافت: «أود أن أنتهز هذه الفرصة لأتوجه بالشكر للمهرجان ومؤسسه هدى إبراهيم الخميس، على رؤيتها في الاستثمار في تطوير ودعم وتأهيل الشباب للنهوض بالحراك الفني والثقافي على صعيد المنطقة».

وتندرج سلسلة الفعاليات الرمضانية تحت شعار «الأخوة الإنسانية: رقي وأمل»، ضمن برنامج فعاليات مهرجان أبوظبي، وتتضمن أداء رقمياً بمشاركة نخبة من كبار الفنانين والمبدعين، لأكثر من 25 أغنية وابتهالاً لأحد عشر شاعراً وكاتباً، يؤديها ثمانية منشدين ومطربين برفقة 60 موسيقياً.