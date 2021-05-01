الإمارات تستعرض مسيرة نجاح برنامجها النووي السلمي

أبوظبي: ”الخليج 365”

استعرضت الإمارات، مسيرة نجاح البرنامج النووي السلمي الإماراتي منذ إنشائه قبل أكثر من عقد من الزمن وحتى بدء التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية مطلع إبريل 2021. وذلك في ندوة للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن بعد.

بدأت الجلسة بكلمات افتتاحية لميخائيل شوداكوف، رئيس إدارة الطاقة النووية نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والسفير حمد الكعبي الممثل الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومحمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وكريستر فيكتورسون المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والمهندس علي الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة، وناصر الناصري الرئيس التنفيذي لشركة براكة الأولى، وحضرها أكثر من 500 شخص من أكثر من 70 دولة.

وركزت الجلسة التي تم عقدها عن بعد، على مسيرة نجاح البرنامج النووي السلمي الإماراتي والدروس المستفادة على مر السنين، وذلك في إطار النهج الذي يتبعه قطاع الطاقة النووية العالمية بهدف تبادل المعارف.

وقال السفير حمد الكعبي: «لقد كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية شريكاً مهماً في جهودنا نحو تطوير وتنفيذ البرنامج النووي السلمي الإماراتي. وشمل هذا التعاون الوثيق مجالات مهمة مثل الإطار التنظيمي والبنية التحتية وتطوير القدرات البشرية. وبشكل عام، كانت مشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودعمها ضروريين لإطلاق ونجاح البرنامج النووي السلمي الإماراتي».

ومن جهته، قال محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية خلال الجلسة: «لقد التزمنا بما وعدنا به المجتمع الدولي والمجتمع المحلي، بإنتاج كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة من خلال برنامج سلمي آمن وعالي الجودة للطاقة النووية عبر محطات براكة».

وأضاف: «لقد كان نهج الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرجعية رئيسية لخريطة الطريق الإماراتية لتطوير البنية التحتية للطاقة النووية. ونتيجة لذلك أصبح نموذج براكة مثالاً على إمكانية تطوير برنامج سلمي للطاقة النووية وفقاً لأعلى معايير الأمان والأمن والشفافية وعدم الانتشار النووي».

وقال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «حققت دولة الإمارات إنجازاً تاريخياً عندما بدأت أول تشغيل تجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية، وهو ما كلل الجهود المبذولة على مدار 12 عاماً في ظل رؤية قيادة الدولة لتنويع مصادر الطاقة واستخدام الطاقة النووية وتطوير برنامج نووي. ولعبت الهيئة دوراً أساسياً في بناء الإطار الرقابي المبتكر للإشراف على القطاعين النووي والإشعاعي بالدولة».

وتحدث المهندس علي الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة التابعة للائتلاف المشترك بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو)، عن اللوائح المحلية وأفضل الممارسات الدولية التي تلتزم بها عمليات التشغيل والصيانة في براكة إضافة، للجهود الكبيرة الخاصة بتطوير الكفاءات الإماراتية.

ومن جانبه ركز ناصر الناصري، الرئيس التنفيذي لشركة براكة الأولى التابعة للائتلاف المشترك بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو)، على أطر الحوكمة والتمويل التي ضمنت تطوير محطات براكة بما يتماشى مع توقعات الشركاء بطريقة مستدامة مالياً.

وتطرق الدكتور أحمد الكعبي من جامعة خليفة، للجهود المبذولة في القطاع الأكاديمي لضمان التطوير المتواصل لكفاءات الإمارات لتطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي وتشغيل وصيانة محطات براكة لعقود قادمة.

ويعد بدء التشغيل التجاري للمحطة الأولى في براكة، دليلاً على حدوث تقدم كبير فيما يخص التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بخفض البصمة الكربونية لقطاع إنتاج الكهرباء ومواجهة ظاهرة التغير المناخي، حيث تقوم محطات براكة بدور مهم في تنويع محفظة مصادر الطاقة في الدولة ولديها القدرة على العمل كجسر لتطوير تقنيات الطاقة الصديقة للبيئة الأخرى في المستقبل.