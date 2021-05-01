«اتقوا الله إحنا في رمضان».. أفيخاي أدرعي يوجه رسالة لـ «الشامتين» في قتلى جبل الجرمق

الشارقة - اميمة ياسر -

انتقد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، من وصفهم بـ"الشامتين" من العرب في مقتل 45 شخصاً بحادث جبل الجرمق في إسرائيل، حيث رد عليهم ببيت شعر عربي قديم.

وكتب أدرعي تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قال فيها: "فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون ما لقينا. نكتفي بهذا القول للشامتين بالحادث الأليم الذي ألم بشعبنا في جبل ميرون".

وأضاف أدرعي: "ونضيف، لا تعيروننا بمصيبة ألمت فينا، فنحن قوم لا نتمنى الأذى للآخرين، حسبي الله ونعم الوكيل بالساخرين. اتقوا الله على الأقل في رمضان".

وأعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار الجسر والتدافع في جبل الجرمق قرب صفد إلى 45 قتيلا إضافة إلى أكثر من 100 جريح.

ووقع الحادث ليل الخميس إلى الجمعة خلال الاحتفالات بعيد الشعلة (لاج باعومير) وشارك فيها 100 ألف شخص، حيث تعرض البعض للاختناق أو السحق ولم يلحظهم أحد حتى صدر نداء استغاثة عبر مكبرات الصوت.