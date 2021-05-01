دعوة عاجلة.. تصريحات جديدة من السودان بشأن أزمة سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر -

دعت وزارة الخارجية السودانية القادة الأفارقة للضغط على إثيوبيا من أجل الوصول إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة.

وأكدت وزيرة الخارجية السودانية، الدكتورة مريم الصادق المهدي، اليوم الجمعة، موقف الخرطوم الثابت والمتجدد في قضية سد النهضة، التزاما باتفاق إعلان المبادئ، وبكل الاتفاقيات، مطالبة بتوسعة الآلية برئاسة الاتحاد الإفريقي؛ لحرص بلادها على مفاوضات منتجة.

جاء ذلك، خلال إفطار رمضاني، نظمته سفارة السودان في رواندا، لأبناء الجالية السودانية، بمقرها ف كيجالي، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وطالبت "المهدي" القادة الأفارقة، والاتحاد الإفريقي، بالضغط على الجانب الإثيوبي؛ للوصول إلى اتفاق ملزم بين الأطراف الثلاثة حول سد النهضة، يفتح الطريق أمام التعاون التنموي، مؤكدة: "سنسعى بكل السبل السلمية لتحقيق مصلحة السودان".

وأشارت الوزيرة إلى حرص السودان على إقامة علاقات متوازنة مع كل الدول، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء كـ"رئيس لمنظمة الإيقاد" (الهيئة الحكومية للتنمية) يعمل على تحقيق السلام في المنطقة.

وشددت على أن من أولويات وزارة الخارجية في سياساتها الخارجية؛ التركيز علي القارة الإفريقية، والانفتاح والتعاون في المجالات كافة.

والتقت المهدي، بالرئيس الرواندي، بول كيجامي، حيث قدمت له شرحاً مفصلاً للأوضاع في السودان بشكل عام، وحول مفاوضات سد النهضة، والجهود التي يبذلها السودان للتوصل لاتفاق مقبول لدى كل الأطراف.

وأوضحت أن الرئيس بول كيجامي، أبدى تفهما عميقا لمواقف السودان، وتعاطفا واضحا مع قضيته العادلة بشأن سد النهضة.

والثلاثاء الماضي، أعلنت مصر عدم إحراز تقدم في مفاوضات سد النهضة التي احتضنتها العاصمة الكونغولية كينشاسا، يوميّ 4 و5 أبريل، وعدم الوصول إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات.

ورفضت أديس أبابا خلال الاجتماعات كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدتها السودان، من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين، من الانخراط بنشاط في المباحثات، والمشاركة في تسيير المفاوضات، وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية، بحسب البيان.